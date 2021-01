C’est le désamour entre Donald Trump et Twitter. Le réseau social a en effet décidé de suspendre indéfiniment le compte du président américain le 09 janvier dernier. Une décision qui intervient quelques jours après le siège du Capitole par les partisans du magnat de l’immobilier. « Après examen approfondi des tweets récents de @realDonaldTrump et du contexte actuel-notamment comment ils sont interprétés (…)- nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence » a expliqué twitter dans un communiqué. Le président américain a naturellement condamné cette décision du réseau social. Il l’accuse de ne pas défendre la liberté d’expression.

Il ne lui appartient pas de fermer un compte

Donald Trump a par ailleurs annoncé que son équipe était en négociation avec d’autres sites et qu’il envisageait de créer lui-même une plateforme pour s’exprimer. En France, la mesure de Twitter est diversement appréciée. Tout en condamnant les « mensonges » du président américain qui ont conduit au siège du Capitole, Bruno Le Maire a marqué son désaccord avec le réseau social. Pour le ministre français de l’économie, il n’appartient pas aux géants du numérique de faire de la régulation.

Laisser la justice faire son travail

« Ce qui me choque c’est que ce soit Twitter qui ferme (le compte du président américain) parce que la régulation des géants du numérique ne peut pas se faire par l’oligarchie numérique elle-même » a déclaré Bruno Le Maire sur France Inter ce lundi 11 janvier 2021. L’oligarchie digitale est une des menaces qui pèsent sur les Etats et les démocraties, a-t-il ajouté, assurant que le rôle de régulateur de l’espace numérique revient à la justice.