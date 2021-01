La situation continue de s’aggraver au Sénégal, concernant la crise sanitaire due au coronavirus (covid-19). En effet, selon les statistiques de ce samedi 30 janvier 2021, il y a 318 nouvelles contaminations et 55 cas graves qui sont en réanimation. Sur un total de 2180 tests de dépistage réalisés, ce sont 318 qui ont été déclarés positifs, d’où un taux de positivité estimé à 14,59%.

197 personnes guéries

Il est question de 97 contacts suivis et de plus de 220 cas provenant de la transmission communautaire, qui sont répartis de la manière suivante : 197 personnes guéries et déclarées négatives, 55 en réanimation et quatre décès. Ces chiffres n’augurent rien de bon puisque les services de réanimation seront bientôt saturés. La directrice des établissements de santé, Fatou Mbaye Sylla, a tiré la sonnette d’alarme sur la catastrophe qui pourrait bientôt frapper le pays si les dispositions recommandées ne sont pas prises par les populations.

Ces dernières continuent de ne pas respecter les gestes barrières, surtout en prenant part aux cérémonies familiales et aux rassemblements. Notons que le bilan total de cas positifs au Sénégal s’élève à 26213. Parmi eux 21758 sont guéris et 3833 sont sous traitement. A ces chiffres s’ajoute le nombre total de décès qui est de 621.