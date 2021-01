En Côte d’Ivoire, les chauffeurs routiers qui transportent des marchandises doivent désormais présenter une attestation certifiant qu’ils sont négatifs au nouveau coronavirus (covid-19). Cette nouvelle règle a été mise en vigueur par le gouvernement ivoirien, qui compte ainsi lutter contre la propagation du virus dans le pays. Par ailleurs, cette mesure a pour but de consolider les contrôles effectués dans les 43 frontières terrestres du pays.

Plus de 60% des personnes infectées ont moins de 35 ans

La nouvelle mesure a été prise suite à une concertation entre le ministre de la santé et de l’hygiène publique et le ministre des transports, en réaction à la hausse des cas de coronavirus enregistrée durant ces dernières semaines dans le pays. En effet, du 29 décembre 2020 au 7 janvier dernier, la Côte d’Ivoire a enregistré 997 nouveaux cas positifs dus au coronavirus. D’après les analyses des données plus de 60% des personnes infectées ont moins de 35 ans. Au cours d’une conférence de presse, ce vendredi 8 janvier 2021, le Dr. Eugène Aka Aouélé, ministre ivoirien de la santé, a mis en garde les faussaires qui délivrent de fausses attestations.

Les forces de l’ordre à l’œuvre

A l’en croire, si ces derniers continuent avec ces actes illégaux ils feront les frais de la justice. D’après ses informations, les forces de l’ordre sont à l’œuvre pour retrouver ces fauteurs de trouble, à Abidjan. Ces propos du ministre font suite au démantèlement de deux réseaux de faussaires qui fournissaient de fausses attestations de négativité aux voyageurs non dépistés, en échange d’une somme pouvant atteindre 100 000 francs CFA.