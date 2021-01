Après la présidentielle du 31 octobre 2020 dernier que l’opposition a boycotté le processus en vue des législatives du 06 mars prochain avait déjà été lancés par la Commission électorale indépendante (CEI). Après que les partis de l’opposition eussent annoncé leur participation à cette élection qu’ils pensent remporter contre le partis au pouvoir, ils ont encore souhaité le report du scrutin. Au cours d’une conférence de presse animée ce jeudi par les partis réunis au sein de la Coalition des partis et groupements politiques de l’opposition, ils ont souhaité le report du scrutin afin de mieux de préparer pour y prendre part.

D’après le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) chargé des élections, Roland Adiko, « le chronogramme est très difficile », et « il aurait été intéressant de repousser » le vote. Selon lui, le temps qui a été donné aux partis pour se préparer est trop court, comparativement aux années antérieures. Il a exhorté le gouvernement par l’occasion, à reporter le scrutin à la fin du mois de mars, soit près d’un mois de plus, le temps qu’ils le préparent bien.

Une date qui convient à tous

« Si on s’entend, on peut fixer (les élections) à une date qui convient à tous », a déclaré pour sa part Gervais Tcheidé de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), tout en sollicitant « des discussions pour un report » dans le cadre du dialogue politique. D’après le président l’institution chargée d’organiser les élections, Ibrahime kuibiert-Coulibaly, il n’est pas question de prorogation de délai puisque l’institution suit le chronogramme pour le 06 mars.

Le dépôt des candidatures avait déjà été lancé depuis le 04 janvier et prendra fin le 20 janvier. La campagne électorale quant à elle, s’ouvre le 26 février pour prendre fin 04 mars 2021. La proclamation des résultats provisoires est attendue le 09 mars, soit trois jours après la tenue du scrutin.