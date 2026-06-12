Journée de la Russie : Moscou et Cotonou réaffirment leur volonté de renforcer leur coopération

La célébration de la Journée de la Russie a réuni jeudi 11 Juin 2026 à Cotonou, diplomates, représentants du gouvernement béninois, acteurs économiques, journalistes et membres de la communauté russe. Au-delà du caractère festif de l’événement, la réception organisée par l’ambassade de Russie a servi de tribune pour mettre en lumière la dynamique des relations entre Moscou et Cotonou ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays.

La salle Madiba de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou a servi de cadre, le jeudi 11 juin 2026, à la célébration officielle de la Journée de la Russie. Cette réception d’État a rassemblé un large éventail d’invités, parmi lesquels le doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin, des ambassadeurs de pays amis, des représentants du système des Nations unies, des responsables béninois, des opérateurs économiques, des journalistes ainsi que des diplômés des universités soviétiques et russes.

La délégation gouvernementale béninoise était conduite par Amour-Marie Ako, ambassadeur et secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères. Des représentants des ministères de la Défense nationale, des Sports et de l’Engagement civique ainsi que de l’Économie et des Finances ont également pris part à la cérémonie.

Des relations russo-béninoises placées sous le signe du rapprochement

Dans son intervention, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin, Igor Evdokimov, a rappelé la signification du 12 juin, date qui marque l’adoption en 1990 de la Déclaration de souveraineté de l’État russe et symbolise, selon lui, l’unité d’un pays composé de plus de 190 nationalités. Il a également souligné l’attachement de son pays à la préservation d’un ordre international fondé sur le rôle central des Nations unies.

Mais au-delà de la dimension commémorative, le diplomate russe a surtout mis l’accent sur l’évolution des relations entre Moscou et Cotonou. Selon lui, l’année écoulée a été marquée par plusieurs échanges de haut niveau qui témoignent de la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique et humanitaire.

L’ambassadeur a notamment évoqué les discussions tenues en décembre dernier au Caire entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine, et le secrétaire général du ministère béninois des Affaires étrangères, Franck Armel Afoukou. Ces échanges ont permis, selon lui, d’identifier les axes prioritaires de la coopération entre les deux pays.

Il a également rappelé les messages adressés récemment par les plus hautes autorités russes aux responsables béninois. Vladimir Poutine avait ainsi félicité Romuald Wadagni après son élection à la présidence de la République du Bénin, tandis que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait transmis ses vœux à Corine Amori Brunet à l’occasion de sa nomination à la tête de la diplomatie béninoise.

En réponse, la partie béninoise a réaffirmé sa disponibilité à poursuivre le développement d’une coopération multidimensionnelle avec la Fédération de Russie. Un signal qui confirme la volonté des deux capitales de maintenir un dialogue politique régulier basé sur le respect mutuel.

Une soirée de distinctions et d’émotion pour l’ambassadeur sortant

L’un des temps forts de la soirée a été la remise de distinctions honorifiques du président de la Fédération de Russie. Narcisse Soglo, président de l’Association des diplômés béninois des universités soviétiques et russes « Soyuz-Bénin », ainsi que le sénateur togolais Innocent Kagbara, ont reçu médailles et diplômes d’honneur en reconnaissance de leur contribution à l’organisation du Festival mondial de la jeunesse de 2024.

Les invités ont également découvert une exposition photographique consacrée au 85e anniversaire du Sovinformburo, ainsi qu’un film mettant en valeur le patrimoine culturel et les paysages naturels de la Russie.

Cette réception revêtait par ailleurs une dimension particulière pour Igor Evdokimov. Après plus de huit années passées à la tête de la mission diplomatique russe au Bénin, l’ambassadeur a annoncé que son séjour dans le pays arrivait à son terme. Ému, il a rendu hommage aux populations béninoises, saluant un peuple « travailleur, honnête et profondément bienveillant ».

« Nous quittons le Bénin, mais nous restons en Afrique », a-t-il déclaré devant l’assistance, exprimant ses vœux de réussite pour les réformes engagées dans le pays. Entre célébration nationale, diplomatie et bilan de mission, la Journée de la Russie 2026 à Cotonou aura ainsi offert un aperçu de l’état des relations russo-béninoises, que les deux parties affichent leur volonté de consolider davantage dans les années à venir.