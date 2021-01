Ce jeudi 14 Janvier 2020, une équipe internationale d’experts devait se rendre en Chine pour une enquête sur les origines du virus. Annoncé au départ pour le début du mois, l’équipe est finalement arrivée en Chine ce jeudi mais l’équipe n’est pas complète. Selon nos informations, deux experts de l’OMS n’ont pas pu entrer en Chine à cause des résultats de tests d’anticorps. Sur 13 experts attendus, ce sont finalement 11 qui ont fait le déplacement vers Wuhan. Les deux autres experts ont été empêchés d’entrer sur le territoire chinois car ils ont “été testés positifs pour les anticorps IgM“.

Face à la montée en puissance de la pandémie dans le monde ces derniers mois, la Chine a élevé son niveau de restrictions par rapport aux voyageurs qui désirent se rendre dans le pays. En effet, l’empire du milieu exige des voyageurs des résultats négatifs pour un test d’anticorps IgM et un test PCR. Il faut dire que des résultats positifs pour ces types de tests ne signifient pas forcément que la personne testée est infectée. Le test peut s’avéré être positif pour une personne qui a contracté la maladie mais qui a été guéri donc ne porte plus le virus ou pour une personne qui a été vaccinée.

Pas de commentaires des autorités

Interpellé lors d’une conférence, Zhao Lijian, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, n’a pas voulu faire de commentaire sur le cas des 2 experts mais il a assuré que la Chine “suivra strictement les réglementations et exigences pertinentes en matière de prévention des épidémies, et fournira le soutien et les installations correspondants aux experts de l’OMS qui viennent en Chine pour mener une coopération internationale sur la localisation de l’origine. du virus.”