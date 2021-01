La justice américaine a réussi à mettre la main sur un homme qui commercialisait un vaccin non autorisé contre le nouveau coronavirus. L’information a en effet été rendue publique par le New York Daily News. Le mis en cause du nom de Johnny Stine, cédait les produits à un montant évalué entre 400$ et 1000$ selon les précisions apportées par le média américain.

“Potentiellement dangereux”

«Pas testé et potentiellement dangereux, l’accusé injectait des gens avec une substance inconnue qu’il disait être un vaccin contre la COVID-19», a fait savoir le procureur Brian T Moran. Il accuse notamment le mis en cause d’avoir profité de l’état de psychose dans laquelle se trouvent les populations. Le quinquagénaire avait été piégé par un agent l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA).

Une enquête réalisée par le FDA

Il y a quelques mois, cet agent s’était rapproché du mis en cause. Il confiait alors à l’agent avoir transformé un vaccin contre le cancer en produit pour lutter contre le nouveau coronavirus. L’accusé avait même proposé de voyager afin de vacciner les parents de l’agent en question. A l’issue de l’enquête, plusieurs mise en gardes avaient été adressées à Johnny Stine afin qu’il cesse de commercialiser son produit dont l’efficacité ou la dangerosité n’a pas été établie.