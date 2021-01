Après l’incident du mercredi 6 janvier où les pro-Trump avaient manifesté au Capitole aux cours de la certification de la victoire de Joe Bien, les appels à la démission et à la destitution de Donald Trump se sont multipliés. Afin de savoir ceux qui sont favorable ou non à la destitution ou à la démission du président, un sondage, Morning Consult-Politico, a été effectué auprès de 1 996 électeurs inscrits. Le sondage a été mené du 8 au 11 janvier et a une marge d’erreur de 2%.

D’après les résultats du sondage, la majorité des électeurs sont favorables pour la destitution de Donald Trump à cause de son rôle dans l’incitation aux manifestations au Capitole. 53% des enquêtés soutiennent la destitution de Trump à la Chambre des représentants et 54% disent que le Sénat devrait le condamner et le démettre de ses fonctions. Du côté des partisans, près de 90% des démocrates soutiennent sa destitution alors qu’environ 80% des républicains s’y opposant.

5 républicains sont pour la destitution

Du côté des indépendants, 47% soutiennent la destitution et la révocation, contre 38% qui s’y opposent. 15% sont sans opinion. Ce mercredi par ailleurs, la Chambre va débattre d’un article de destitution du président, l’accusant d’avoir incité une foule qui a pris d’assaut le Capitole dans le but de perturber le décompte des voix du collège électoral pour certifier la victoire du président élu Joe Biden. Les démocrates devraient avoir suffisamment de votes pour procéder à la destitution du 45e président des USA. Toutefois, ce sont seulement 5 républicains qui se sont déclarés pour le moment favorables à la destitution de leur leader.