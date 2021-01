La situation devient de plus en plus préoccupante pour la meilleure élève du Sénégal, Diary Sow. En effet, la jeune fille est portée disparue depuis quelques jours. Jusqu’à présent, les autorités et sa famille sont toujours sans nouvelles d’elle. Depuis la rentrée des vacances de Noël, Diary Sow n’a pas repris le chemin de l’école. Par ailleurs, la résidence qu’elle habite a été jointe par son lycée afin de savoir où elle se trouve. Cependant, après vérification, elle n’a pas été vue dans sa chambre.

Des messages laissés sur Twitter

L’ex-ministre de l’éducation Serigne Mbaye Thiam aurait contacté à plusieurs reprises les étudiants avec qui elle partage sa résidence, pour savoir ce qui explique son absence. Mais, ces derniers ne savaient également pas où elle se trouve. En outre, plusieurs étudiants sénégalais avaient laissé des messages sur Twitter, pour la retrouver, mais les ont par la suite retirés.

D’après plusieurs sources concordantes, le retrait de ces messages avait été ordonné par le service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger. Actuellement, l’Ambassade, le gouvernement sénégalais, la police et les étudiants sont toujours à sa recherche.