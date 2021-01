Cela fait déjà quelques jours que Donald Trump a cédé son fauteuil à son rival démocrate Joe Biden. L’ancien président a refusé d’assister à l’investiture de ce dernier, l’ultime baroud d’honneur au système électoral américain. Après son départ de la Maison-Blanche, l’ancien président a décidé de rejoindre sa station balnéaire à Mar-a-Lago, en Floride.

Il ya quelques heures, le site américain TMZ publiait une image inattendue au dessus de la zone de résidence de Donald Trump. Il semblerait qu’un indélicat ait décidé de réserver une surprise à l’ancien président. Le moins que l’on puisse dire c’est que le responsable de cette farce ne porte pas ce dernier dans son cœur.

En effet, deux banderoles ont été déployées dans le ciel de la ville. Moquant l’ancien président, on pouvait y lire : “Trump pire président de tous les temps” et “Trump, pathétique perdant, retournez à Moscou“. Pour l’heure, même les médias américains n’ont aucune idée de l’auteur de ces messages. L’entourage de l’ancien président n’a pas non plus réagi après ces messages.