A une semaine de la fin de son mandat qui s’est achevé dans un climat de tension, Donald Trump a été le premier président des Etats-Unis à être mis en accusation pour la deuxième fois au Congrès. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s’était prononcée en faveur d’un « impeachment » historique par 232 voix contre 197.Agé de 74 ans, le 45e président des Etats-Unis est accusé d’avoir encouragé l’assaut donné le 6 janvier par ses partisans contre le Capitole en ébranlant les fondamentaux de la démocratie américaine.

Trump « est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous », avait déclaré Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre. Ce vendredi 22 janvier 2021, le chef démocrate de la Chambre haute, Chuck Schumer a annoncé que l’acte de mise en accusation de l’ex-président sera transmis lundi au Sénat américain à qui il revient de le juger pour « incitation à l’insurrection ». D’après Schumer, c’est Nancy Pelosi qui l’a informé « que l’acte d’accusation serait transmis au Sénat lundi. »

“Il y aura un procès au Sénat des Etats-Unis”

Après la transmission de l’acte d’accusation, le sénat procèdera à la lecture des articles d’«impeachement» visant l’ex-président. Cette étape marquera l’ouverture officielle du procès en vue de destitution. Pour le moment, aucune date n’est encore communiquée sur l’ouverture débats de fond. Chuck Schumer a juste précisé avoir discuté avec le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell « du calendrier et de la durée » des audiences. « Mais ne vous trompez pas, il y aura un procès au Sénat des Etats-Unis et un vote sur la culpabilité du président », a-t-il rassuré.

“Nous avons besoin d’un procès complet et équitable”

Pour sa part, le chef de la majorité républicaine a dénoncé l’extrême rapidité qu’a connue le dossier. « La mise en accusation par la Chambre a été plus rapide et minimaliste que jamais, l’étape suivante ne peut pas être un procès insuffisant au Sénat, » a regretté Mitch McConnell. Celui-ci a appelé à un procès équitable dans lequel Donald Trump aura la possibilité de se défendre. Il a par ailleurs souhaité que les débats commencent à mi-février. « Nous avons besoin d’un procès complet et équitable, lors duquel l’ancien président pourra se défendre et le Sénat considérer toutes les questions factuelles, légales et constitutionnelles », a-t-il déclaré.