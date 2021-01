A la faveur d’une interview qu’il a accordée à Associated Press, Eric Trump a tiré à boulets rouges sur les différentes entreprises ayant suspendu leurs liens avec l’organisation Trump. Le fils du milliardaire républicain indique qu’il n’est aucunement surpris par les décisions qui ont été prises par les différentes structures. Pour lui, c’est plutôt un fait récurrent. « Nous vivons à l’ère de la culture d’annulation, mais ce n’est pas quelque chose qui a commencé cette semaine. C’est quelque chose qu’ils font ainsi qu’à beaucoup d’autres depuis longtemps », a-t-il déclaré lors de son interview.

Plusieurs structures abandonnent Trump

Il estime que dès que ces structures ne sont plus d’accord avec une politique, elles suspendent tout lien avec leurs auteurs. Rappelons que, suite aux événements qui se sont produits au Capitole, l’organisation Trump avait été lâchée par plusieurs structures. En plus des différentes plateformes de communication qui l’ont déclaré persona non grata, de nombreuses entreprises qui avaient noué des partenariats d’affaires avec lui ont rompu les liens avec lui.

La Deutsche Bank également

Nous pouvons parmi tant d’autres, prendre l’exemple de la Deutsche Bank qui a récemment annoncé qu’elle ne lui prêterait plus rien. Le British Open a pour sa part également annoncé qu’il ne jouera plus sur un terrain de Golf appartenant à Donald Trump. La mairie de New-York a également fait savoir il y a quelques jours qu’elle analysait les différents moyens par lesquels elle pourrait rompre les contrats avec l’organisation Trump.