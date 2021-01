Rudy Giuliani, avocat de l’ancien président américain Donald Trump, est attaqué en justice pour diffamation. En effet, l’ancien maire de New York avait déclaré que les dispositifs de la compagnie Dominion Voting systems, qui s’est occupé de la présidentielle américaine, avaient participé à « voler l’élection » au milliardaire républicain. L’action en justice intentée par la société en question a été faite ce lundi 25 janvier 2021 et déposée au tribunal de Washington.

La société a formulé une plainte de 107 pages

Dominion Voting systems reproche à Rudy Giuliani d’avoir porté atteinte à son image, en proférant des mensonges à son encontre et mis en danger ses employés. Pour cela, elle réclame au républicain âgé de 76 ans, un montant de 1,3 milliard de dollars de dommages et intérêts. La société Dominion Voting systems a par ailleurs accusé Rudy Giuliani d’avoir répandu le « Grand mensonge » selon lequel elle a truqué l’élection au profit de l’actuel président américain Joe Biden. A travers une plainte de 107 pages, la société a cité les nombreuses déclarations accablantes de Rudy Giuliani, au cours d’une conférence de presse en novembre 2020, sur Twitter et sur sa chaîne YouTube.

Les propos de Rudy Giuliani pourraient lui coûter très cher

Il avait donc déclaré que Dominion Voting systems, qui a été créé au Canada, était en réalité la propriété de l’ancien président vénézuélien Hugo Chavez. Cependant, en dépit du fait que plusieurs tribunaux aient rejeté ces accusations, l’avocat de Donald Trump n’avait pas cessé de les réitérer. Au regard de ces informations, la plainte a souligné que : « Suite à cette campagne virale de désinformation, l’entreprise et ses employés ont été pris pour cibles, recevant des menaces d’emprisonnement et des menaces de mort », évoquant encore des tweets.

Selon Dominion Voting systems, les propos de Rudy Giuliani pourraient lui coûter très cher. En effet, elle a estimé que sur les cinq prochaines années elle pourrait enregistrer une perte évaluée à près de 200 millions de dollars.