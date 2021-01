Dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition des élections professionnelles nationales, le ministre du Travail et de la fonction publique informe les travailleurs que les listes électorales provisoires seront affichées du mardi 12 au jeudi 14 janvier prochain. Elle les invite à les consulter afin de faire d’éventuelles corrections avant la publication des listes définitives. Ainsi, du mardi 12 au jeudi 14 janvier 2021 sur toute l’étendue du territoire national, les listes vont être affichées dans les lieux retenus par le Comité électoral national.

Les lieux d’affichages sont les ministères, les institutions de la République, les mairies, les directions départementales du travail et de la fonction publique, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, le siège du Conseil national du patronat du Bénin, le siège de la Confédération nationale des travailleurs du Bénin, la Bourse du travail et sur le site internet du Ministère du travail à l’adresse www.travail.gouv.bj. C’est à travers une note en date du vendredi 8 janvier 2021 que la ministre du Travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, présidente du Comité électoral national informe les travailleurs de cette opération.

Eventuelles observations

Dans le communiqué, la ministre exhorte les travailleurs concernés, les responsables des services publics, les chefs d’entreprises et d’établissement à aller consulter ces listes en vue d’apporter les corrections nécessaires. Selon ledit communiqué, «au cours de cette même période, des équipes seront déployées sur l’ensemble du territoire national et sillonneront les lieux d’affichage des listes provisoires en vue de recueillir les éventuelles observations ». Pour rappel, ces élections professionnelles sont prévues pour le 24 janvier et le positionnement des logos des huit Centrales et Confédérations sur le bulletin unique a été déjà fait le mercredi 6 janvier 2021.