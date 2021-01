La récente fermeture des comptes de l’ex-président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux a fait la une de la presse mondiale. Plusieurs personnalités ont critiqué cette décision unilatérale des géants de l’internet et depuis la question sur leurs pouvoirs est au centre du débat. Si Twitter semble ne pas vouloir revenir sur sa décision, du côté de Facebook, les responsables veulent mettre en place un système de régulation interne qui fonctionnera de manière indépendante.

Le conseil de surveillance est une sorte d’organisme mis en place par Facebook pour délibérer sur les questions de modération les plus sensibles. Le groupe de Marc Zuckerberg a décidé de soumettre le cas du président Trump à cette instance. Elle devra donner son verdict dans trois mois. Sa décision sera appliquée ensuite par Facebook sans autre forme de débat.

Ce conseil est constitué de 40 personnalités et a été mis en place par Facebook en d’année dernière. Parmi ses personnalités on retrouve par exemple Helle Thorning-Schmidt, ex-première ministre du Danemark ou encore Tawakkal Karman, une militante qui avait obtenu le prix Nobel de la Paix. Seuls 5 membres du conseil vont étudier le dossier de l’ancien président américain. Ce dernier pourra défendre son cas via une lettre. Selon les informations transmises à la presse, «il devra expliquer pourquoi il pense que la décision de Facebook doit être annulée». Cette procédure concerne aussi le compte Instagram de l’ancien président.