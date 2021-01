Ce mardi 26 janvier une élue da la municipalité de Sénouillac (Tarn) en France a été retrouvée morte à son domicile. Il s’agit de l’adjointe au maire de la commune, Sandra Vicente âgée de 38 ans. Son corps inanimé a été retrouvé dans leur jardin par son compagnon, un homme handicapé qui se déplace en fauteuil roulant. Aux côtés du corps, il avait trouvé leurs deux Rottweillers avec du sang à la gueule, d’après les faits relatés par les autorités judiciaires.

Egalement des traces de morsures ont été retrouvées sur le corps de la victime avec ses vêtements qui sont déchirés à plusieurs endroits. « Elle a été mortellement blessée par des morsures de chiens, » a expliqué le vice-procureur de la République Frédéric Cousin. « Ses vêtements étaient également déchirés » a-t-il ajouté. Pour le moment, on ne sait pas encore si c’est aux blessures qu’elle a succombé.

Des chiens dangereux

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Albi et confiée à la gendarmerie afin de déterminer si ce sont les morsures des chiens qui ont occasionné le décès, ou si elle avait eu un malaise comme un accident cardiaque avant d’être attaquée par les animaux. Les rottweillers sont en effet des chiens dangereux, leur détention est d’ailleurs réglementée. Pour éviter que les chiens ne s’empennent à d’autres personnes, ils ont été confiés à un vétérinaire sur ordre du procureur.

L’amant de la victime aurait par ailleurs fait part au procureur de son intention de tuer les chiens par euthanasie. Emus par le décès tragique de l’une de leur collaboratrice, les membres de la municipalité ont déclaré via les réseaux sociaux s’associer à la douleur de la famille de la défunte. « Le conseil municipal a le regret et la tristesse de vous annoncer le décès de Sandra VICENTE, adjointe au maire. Les élus et l’ensemble du personnel s’associent à la douleur de sa famille, » a écrit la municipalité sur Facebook.