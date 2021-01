En visite au Sénégal, Ségolène Royal a félicité les autorités du pays pour leur gestion de la crise sanitaire. « Comme l’a dit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Sénégal fait partie des pays qui ont le mieux géré la pandémie. J’ai rempli les conditions sanitaires. J’ai fait le test qui s’est révélé négatif et j’ai eu l’attestation d’entrée dans le territoire » a-t-elle déclaré. Inutile de rappeler que le Sénégal continue de lutter contre cette pandémie.

20 mille cas de Covid-19

Ces dernières semaines, le nombre de cas positifs est en hausse, de même que les cas graves et les décès. Hier mardi 05 janvier, le président Macky Sall a décrété l’état d’urgence dans les régions de Thiès et de Dakar. Une mesure assortie d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 GMT. Dakar et Thiès concentrent plus de 90% des cas de coronavirus à l’échelle nationale.

Ce mercredi 06 janvier, le pays a passé la barre des 20 mille cas de contamination. Il est cependant outillé pour faire face à cette pandémie et les mots de Ségolène Royal ne peuvent qu’encourager les acteurs qui sont sur la ligne de front dans cette lutte contre le terrible virus.

Pour ceux qui l’ignorent, l’ancienne candidate à la présidentielle française est né à Ouakam au Sénégal le 22 septembre 1953. Elle dit garder des « liens très forts » avec son pays de naissance. Et chaque fois qu’elle a l’opportunité de venir dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, elle s’y rend « avec grand plaisir ».