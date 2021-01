Une étude allemande publiée ce vendredi dans la revue scientifique Reproduction, a indiqué que la Covid-19 pourrait altérer la qualité du sperme des hommes qui l’ont contractée. Après cette étude, un homme ghanéen vient de signaler avoir rencontré des problèmes érectiles suite à sa guérison de la Covid-19. L’homme est âgé de 54 ans et nommé Kwaku Drah. Toutefois, il a indiqué ne pas savoir si son problème est lié ou non au virus qu’il a contracté.

« Je n’ai plus de sentiments comme avant, je dors dans la chambre sans avoir le sentiment d’avoir des relations sexuelles. Je ne sais pas quoi dire ou à quoi attribuer la cause de mon dysfonctionnement », a-t-il déclaré sur une chaîne de radio locale. Sur la question de savoir s’il a expliqué son problème aux médecins, il a évoqué plusieurs problèmes comme le souci d’argent qui a fait qu’il n’a pas encore trouvé une solution à sa situation. « Nous sommes juste en train d’équilibrer, allant parfois dans les hôpitaux avec toutes sortes de tests ici et là, mais j’essaie de l’ignorer pendant un certain temps, » a-t-il confié.

“Les séquelles de la Covid-19 deviennent de plus en plus sérieuses”

Approchée, l’Association médicale du Ghana (GMA) a révélé que certains patients qui sont complètement guéris du virus ont des problèmes d’érection. Le Dr Frank Serebour, Vice-président de l’association, avait déclaré que « les séquelles de la Covid-19 deviennent de plus en plus sérieuses, les gens souffrent ici et là, même certaines études suggèrent que certains hommes qui se sont complètement rétablis de l’infection virale ne subissent pas d’érection pour le plaisir sexuel ».

« Ce sont des choses que nous devons faire savoir au grand public et comprendre la nécessité d’adhérer à tous les protocoles de sécurité Covid-19, y compris le lavage des mains, le port d’un masque facial et le strict respect de la distance sociale physique », a ajouté le spécialiste.