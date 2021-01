Les députés ghanéens se sont donnés en spectacle dans la nuit d’hier mercredi 06 janvier à ce jeudi matin. Ils en sont venus aux mains après qu’un de leur collègue du parti pouvoir a décidé de voler l’urne dans laquelle se trouvait les bulletins de vote. En effet, les élus du peuple votaient pour élire leur président. Dans la même journée une décision de justice suspendait l’un des députés de l’opposition pour possession de double nationalité. « Une Cour de Justice a fait savoir qu’un élu n’était pas autorisé à voter…Tout ce vote (pour élire le président du Parlement) est donc teinté d’irrégularités, c’est une honte » a dénoncé Atta Akyea, un élu du parti au pouvoir.

Intervention de l’armée

Rappelons qu’a l’issu des élections législatives et présidentielles du 07 décembre 2020, NDC, le parti d’opposition, et le NPP ont obtenu chacun 137 sièges de députés. Seul un indépendant a pu se faire élire. Donc l’opposition et la mouvance faisaient jeu égal au parlement jusqu’à cette décision de justice qui donne un léger avantage à la mouvance. Notons que la bagarre entre les députés a duré plusieurs heures hier mercredi. Pour y mettre un terme, l’armée a dû pénétrer à l’intérieur du parlement. Ce qui n’a pas du tout été apprécié par Kwame Twumasi Ampolo.

Pour ce député de l’opposition, « c’est une entorse totale à la loi…Quand bien même il y aurait des problèmes de sécurité, l’armée n’a pas sa place dans la Chambre. Nous protestions (contre la tentative de vol des bulletins) mais nous n’étions pas violents » a-t-il fait savoir. C’est ce jeudi 07 décembre que le président réélu Nana Akufo-Addo prête serment. Les nouveaux députés doivent également faire leur rentrée ce jour.