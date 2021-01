Déjà touché par la pandémie du nouveau coronavirus, la région de Thiès au Sénégal a enregistré des cas de grippe aviaire. Le virus H5n1 a été détecté dans une ferme « isolée » fin décembre 2020, selon Aly Saleh Diop, ministre de l’Elevage et des Productions Animales, sur les antennes de iRadio. Il ajoute que 48 mille volailles avaient péri avant l’arrivée des équipes de son ministère sur les lieux. Devant l’urgence de la situation et pour ne prendre aucun risque, les oiseaux restants (52 mille) ont été tués et les lieux désinfectés.

Aucun humain n’est contaminé

La volaille déjà morte a été incinérée. L’autorité assure qu’il n’y a aucune crainte à avoir parce que la ferme avicole est isolée et aucune habitation ne la jouxtait.De plus, le personnel a été soumis à des tests à l’Institut Pasteur de Dakar. Les résultats ont montré qu’aucun d’eux ne portait le virus H5n1.

La désinfection de la ferme a été faite « dans les règles de l’art (comme) indiqué par l’Organisation mondiale de la santé animale à qui cette notification a été faite comme il se doit » a assuré Aly Saleh Diop. La ferme en question se trouve à Ndiakhat dans la commune de Pout. Pour rappel, la grippe aviaire avait sévi en Afrique de l’Ouest en 2015. Le Nigéria, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana avaient notamment été touchés.