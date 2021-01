La sœur de Kim Jong-un, Kim Yo Yong, a récemment tenu à violemment insulter les autorités sud-coréennes. En effet, elle les a comparés à de véritables « idiots » après qu’elles aient appelé à faire véritablement attention aux prochaines parades militaires qui seront organisées à Pyongyang.

Celle-ci a effectivement affirmé que l’armée mènerait une parade militaire et non pas des exercices. De fait, les autorités sont invitées à descendre de leur piédestal et cesser de suivre les moindres faits et gestes du gouvernement nord-coréen. Une sortie confirmée par l’agence de presse officielle du parti, KCNA.

Kim Yo Yong s’en prend aux autorités sud-coréennes

Elle ajoutera que la Corée du Sud est un pays « étrange ». Un tacle effectué à l’occasion de la conclusion du Congrès du parti au pouvoir, qui s’est tenu ces derniers jours. Très vite, les craintes d’un exercice militaire d’ampleur sont apparues et certains experts sud-coréens ont détecté des signes d’une activité militaire survenue en Corée du Nord.

Des exercices militaires surveillés

Le parti n’a pas réagi immédiatement. Il a toutefois vite sorti des vidéos des scènes observées plutôt qu’une retransmission en direct. Concernant la sœur de Kim Jong-un, celle-ci a longtemps été perçue comme étant la plus proche de son frère. Pour autant, ce dernier a récemment décidé de lui retirer son titre de « première vice-directrice », la nommant simplement « vice-directrice ». Son rôle pourrait donc être moindre dans les mois, les années à venir.