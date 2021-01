Brian Acton, fondateur des populaires applications de messagerie, Whatsapp et Signal, a réagi après la montée en flèche des téléchargements de cette dernière, en réaction aux changements dans la politique de confidentialité de Whatsapp. En effet, l’application propriété du géant américain Facebook, a récemment annoncé qu’elle inviterait ces utilisateurs à partager leurs informations privées avec la société mère.

Signal a été téléchargée plus de 7,5 millions fois

Cela a suscité la colère des utilisateurs qui ont tout simplement préféré désinstaller l’application, pour se tourner notamment vers Signal, réputé pour sa sécurité. Dans une interview accordée au média américain, Business Insider, la société d’analyse d’applications, Sensor Tower, a fait savoir que du 06 au 10 janvier dernier, l’application Signal a été téléchargée plus de 7,5 millions fois sur Google Play Store et sur l’App Store d’Apple. Soit une augmentation de 4200% par rapport à la semaine précédente. Au regard du fait que la concurrence entre les deux applications s’est renforcée, le fondateur de Signal et de Whatsapp, a tenu à mettre les choses au clair.

« Je n’ai aucun désir de faire tout ce que fait WhatsApp »

Dans un entretien accordé, hier mardi 12 janvier 2020, au média TechCrunch, Brian Acton a fait savoir que Signal ne risque pas de faire de l’ombre à Whatsapp, puisque les deux applications n’ont pas les mêmes objectifs. « Je n’ai aucun désir de faire tout ce que fait WhatsApp », a-t-il déclaré sans pour autant donner de précisions sur les fonctionnalités de Whatsapp qu’il ne copiera pas dans Signal. Par ailleurs, il a ajouté qu’il s’attendait à ce que les gens utilisent Signal pour converser avec leur famille et à leurs amis, tout en continuant d’utiliser Whatsapp pour parler à d’autres personnes.