Il y a quelques jours, au moment de sa prise de pouvoir, Joe Biden fustigeait le racisme systémique qui sévissait aux USA. Ce mardi, le quarante-sixième président des États-Unis a signé ses premiers décrets. Des décrets que les associations concernées ont accueilli de manière plutôt mitigée, forçant le gouvernement à vite réagir.

Pour Joe Biden, le racisme est un mal corrosif, destructeur et surtout, très coûteux, d’un point de vue économique, humain et moral. Ce dernier l’avait d’ailleurs annoncé, il s’attaquerait rapidement à ce problème. Au cours de sa campagne, il a notamment affirmé qu’il réformerait le système carcéral américain dans lequel les minorités sont surreprésentées.

Joe Biden signe ses premiers décrets contre le racisme aux USA

Ce mardi, l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche a signé un décret visant à mettre un terme aux prisons fédérales privées. Il s’agit, à ses yeux, d’un premier pas effectué dans la bonne direction, qui permettra, aux entreprises privées de ne plus effectuer de profit sur la base de ce système carcéral jugé bancal par beaucoup.

Accueil mitigé pour ces premières actions

Problème, ce décret ne concerne que 7% des détenus et ne s’applique pas aux centres de rétention pour migrants qui eux aussi sont souvent gérés par des opérateurs privés qui effectuent donc d’importants profits. Pour ces raisons, associations et organisations engagées dans le respect des droits humains ont accueilli la nouvelle avec une certaine appréhension. S’ils reconnaissent que ce décret est un premier pas, tous appellent l’administration démocrate à faire plus en ce sens. Biden lui a confirmé que d’autres décrets seraient signés dans les jours à venir.