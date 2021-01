C’est un monstre sacré du rap américain. Eminem a acquis une grande notoriété dans les années 2000 où il montre qu’un blanc pouvait faire beaucoup mieux que les noirs considérés comme les meilleurs rappeurs de l’époque. Au cours de ces années, l’interprète de « Not Afraid » a vendu 30 millions d’albums dans le monde. Entre 2010 et 2020, le rappeur vétéran de Détroit a écoulé quelque 14 millions d’albums. Seuls Adèle et Taylor Swift ont fait mieux aux Etats-Unis.

Plus de 72 millions d’albums vendus sur les deux dernières décennies

Les chanteurs interplanétaires comme Justin Bieber et Drake, arrivent juste derrière lui dans ce classement. Si on comptabilise toutes les ventes de l’Ovni du Rap américain à l’international, on atteint aisément plus de 72 millions d’albums sur les deux dernières décennies. Eminem reste donc le meilleur vendeur de disques de ce 21e siècle et de tous les temps. Malgré ses 25 années de carrière, le rappeur n’a jamais fané dans l’esprit de ses fans et l’avènement des technologies de l’information et de la communication n’a pas réussi à faire de lui un vestige. Sa musique connaît le même succès sur les plateformes de streaming.

Aussi bien sur les plateformes de streaming

Ses tubes comme « Love the Way You Lie », « The Monster », « Not Afraid », lui ont permis de cumuler 17,8 milliards de streams. Seuls Drake et Post Malone ont fait mieux sur ses dix dernières années. Le rap du vétéran de Détroit n’a donc pas pris une ride depuis 25 ans. Il a réussi à éclipser les légendes comme Tupac Shakur et Biggie Notorious en termes de ventes de disques. Reconnaissons tout de même que ces monstres sacrés du Rap sont morts très jeunes.