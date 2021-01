L’ancien maire de la ville de Cotonou et ancien président de la République, Dieudonné Soglo a réagi à la candidature du président Talon de se présenter pour la présidentielle du 11 avril 2021. Dans une interview accordée au quotidien « L’Afrique en Marche », l’ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale a fait le bilan du quinquennat qui s’achève.

Nicéphore Dieudonné Soglo a largement abordé la gouvernance actuelle au sommet de l’Etat. L’ancien président a mis en exergue les actions du régime qui ont empoisonné les relations entre les citoyens et l’exécutif. « Il a dit dans son serment le 06 avril 2016 qu’il fera de sa gouvernance, une exigence morale. Puis après, il fait le contraire, et prend ses désirs pour des réalités », déplore le président d’honneur du parti Renaissance du Bénin.

La candidature de Talon

Sur la candidature de l’actuel locataire de la Marina, l’ancien président estime, que Patrice Talon ne peut plus incarner une alternance crédible. Car se justifie Soglo père, « il ne peut affronter loyalement ses adversaires de l’opposition après une assez dose d’injustice et de déferlement de violences et de crimes commis en 2019 ».

L’asphaltage

L’ancien président n’a pas manqué de donner son appréciation sur les travaux d’asphaltage brandis par le gouvernement Talon comme un trophée. « Le projet d’asphaltage a été réalisé à un prix onéreux. Tout ce qu’il a entamé dans ce pays a été fait à prix d’or. Il oublie que nous avons les références à l’international », s’indigne Nicéphore Soglo qui a par ailleurs déclaré que « tout ce qu’il a fait durant cinq ans, n’est qu’un château de cartes ».