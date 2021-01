Le très célèbre auteur nigérian Wole Soyinka a profité d’une récente interview qu’il a accordée à un média pour lancer quelques piques à l’administration dirigée par le président Buhari. Le Prix Nobel de littérature a notamment indiqué qu’il ne voudrait véritablement pas se prononcer sur la gestion de l’actuel président nigérian pour sa santé mentale. De manière détournée, il a tout de même estimé que l’inauguration de la ligne de chemin de fer permet de raccourcir les distances entre deux principales villes et permet également mener des activités entre les villes en peu de temps.

“Je ne veux pas parler de l’administration de Buhari”

A ce sujet, il indique que c’est événement qui était vraiment attendu. « Je ne veux pas parler de l’administration de Muhammadu Buhari. Je pense qu’il est préférable pour ma santé mentale d’éviter cette question générale. “Je peux prendre des bribes de la situation difficile actuelle du Nigéria, mais je pense que pour son sens de l’équilibre, il faut oublier l’existence de l’administration Buhari. », a-t-il déclaré.

Il reconnait les bienfaits du chemin de fer

Au sujet de la ligne de chemin de fer, l’écrivain nigérian qui avait occupé dans son pays des postes non négligeables dans son pays a reconnu que la ligne de chemin de fer facilite désormais le déplacement des biens et des personnes. « J’ai quitté Abeokuta ce matin, je retourne à Abeokuta pour manger mon Ilafun (farine d’igname / manioc) et je vais dormir dans mon lit ce soir. C’est merveilleux. », a-t-il fait savoir. « C’est ce que l’on fait en Europe. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour que cela se produise ici? C’est triste mais en même temps, soyons heureux que cela se produise. », s’interroge-t-il.