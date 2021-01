Dans son documentaire « Le Palais de Poutine », l’opposant au gouvernement russe, Alexeï Navalny, a affirmé que le président russe possédait un véritable château sur les bords de la mer Noire. Une accusation qui a suscité une indignation telle que le président Poutine a été forcé de s’expliquer à l’occasion d’une rencontre organisée avec des étudiants.

Regardé près de 86 millions de fois, le film signé Navalny démontre effectivement que le président russe dispose d’un véritable palais dans lequel il se rend de temps à autre. S’il a confirmé ne pas avoir regardé le long-métrage, le chef de l’État a toutefois assuré que ce qui était montré dans ce film n’était que de simples affabulations.

Poutine revient sur les accusations de Navalny

Une sortie qui intervient dans un contexte un peu particulier. En effet, en Russie, le président Poutine est de plus en plus malmené. 20.000 personnes se sont réunies à Moscou le week-end dernier à l’occasion d’une manifestation non organisée. Mais chose rarissime, la mobilisation s’est également effectuée dans plus de 100 villes à travers le pays.

Une nouvelle manifestation prévue le 31 janvier

Une nouvelle journée d’action est prévue ce dimanche. À midi, les soutiens de Navalny sont appelés à manifester dans toute la Russie. Une information confirmée par le tweet de Leonid Volkov, proche de Navalny. Une manière pour eux de peser dans le verdict attendu le 2 février prochain, concernant le sursis de Navalny reçu en 2014. Cette sanction risque d’être commuée en peine de prison ferme, l’opposant au Kremlin étant accusé d’avoir violé son contrôle judiciaire.