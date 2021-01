Une rumeur folle laissant entendre que le pape François a été arrêté, vient d’être démentie. En effet, le chef de l’Eglise catholique serait « sous le coup de 80 chefs d’accusation » et aurait été arrêté par la « police fédérale italienne » notamment pour fraude, possession d’images pédopornographiques et trafic d’enfants. L’information fausse a pris départ depuis le dimanche 10 janvier 2021, et a été donnée par un site du mouvement conspirationniste et d’extrême-droite américain, QAnon.

Il y aurait eu un « black-out » général au Vatican

D’après ce dernier, l’arrestation aurait eu lieu la nuit et a impliqué des « officiers militaires, de la police italienne, de l’unité en charge des crimes sexuels ». Comme si cela n’était pas suffisant, ils ont ajouté que l’évêque de Rome serait détenu dans une « prison inconnue » et questionné par « agents fédéraux travaillant pour l’État italien et par Interpol ». Les complotistes ont également ajouté deux photos de la place Saint-Pierre plongée dans une grande obscurité. Sur la première; on peut bien voir ladite place et sur la seconde, quelques lampadaires allumés. Ainsi, selon les auteurs de la rumeur, il y aurait eu un « black-out » général au Vatican. Par ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour que la fake news soit massivement partagée sur les réseaux sociaux, au point d’être le sujet le plus commenté aux Etats-Unis avec plus de 100 000 tweets.

Une police qui n’existe pas

Le journal « la-Croix » est cependant monté au créneau pour démentir ces informations. Selon le média, le dimanche 10 janvier dernier, le pape a célébré comme d’habitude son angélus dominical, à midi. Une heure à laquelle, il était interrogé « dans une prison inconnue » d’après les complotistes. S’agissant du Black-out électrique, il s’agit d’une capture de la webcam qui diffuse, de façon permanente, sur le compte YouTube officiel du Vatican. La nuit, les lieux sont censés être dans le noir. S’agissant de l’arrestation du pape à son domicile, elle est tout bonnement fausse. En effet, il est impossible que le chef d’un Etat souverain soit arrêté par une armée étrangère. Concernant, la « police fédérale travaillant pour l’Etat italien », elle n’existe pas.