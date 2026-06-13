Fable 5 et Mythos 5 suspendus : Washington invoque la sécurité nationale contre Anthropic

Trois jours après leur lancement public, les deux modèles d’intelligence artificielle les plus puissants d’Anthropic ont été mis hors ligne. Le vendredi 12 juin 2026, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a adressé une lettre au PDG d’Anthropic, Dario Amodei, pour soumettre Fable 5 et Mythos 5 à des contrôles à l’exportation. La directive, invoquant des autorités en matière de sécurité nationale, ordonne la suspension de tout accès à ces modèles pour tout ressortissant étranger, qu’il se trouve aux États-Unis ou non — y compris les employés d’Anthropic eux-mêmes de nationalité étrangère.

Incapable de filtrer techniquement ses utilisateurs selon leur nationalité en temps réel, la société a choisi de couper l’accès à Fable 5 et Mythos 5 pour l’ensemble de sa clientèle mondiale. Les autres modèles du catalogue restent disponibles sans restriction.

Une faille alléguée comme déclencheur

À l’origine de la décision, une entreprise tierce aurait affirmé avoir découvert une méthode permettant de contourner les protections de Mythos 5, soulevant des inquiétudes au sein de l’administration quant aux risques pour la sécurité nationale. La technique consisterait à demander au modèle d’analyser une base de code et de corriger des failles logicielles.

Anthropic conteste vigoureusement cette analyse. La société affirme qu’aucun contournement universel — c’est-à-dire capable de débloquer un large éventail de capacités cyber — n’a été trouvé, et que le gouvernement n’a fourni, à ce stade, que des preuves verbales d’une faille étroite et non universelle. Avant le lancement, les modèles avaient pourtant été soumis à des milliers d’heures de tests offensifs conduits conjointement par le gouvernement américain, l’Institut britannique de sécurité de l’IA et des organisations tierces, sans qu’aucun contournement universel ne soit détecté.

Dans un communiqué, Anthropic déclare : « Nous ne pensons pas que la découverte d’une faille potentielle étroite justifie le retrait d’un modèle commercial déployé auprès de centaines de millions de personnes. Si ce standard était appliqué à l’ensemble du secteur, nous estimons qu’il mettrait de facto un terme à tout nouveau déploiement de modèle par les grands acteurs de l’IA de pointe. »

Ce coup d’arrêt survient à un moment particulièrement délicat : Anthropic a déposé confidentiellement son prospectus d’introduction en Bourse auprès de la SEC au début du mois, faisant état d’un rythme de revenus annualisé de 47 milliards de dollars et d’une valorisation de 965 milliards de dollars. Ce n’est pas la première friction entre la société et Washington: le Pentagone l’avait précédemment désignée comme risque pour la chaîne d’approvisionnement, une étiquette historiquement réservée aux adversaires étrangers, à la suite de l’échec de négociations entre les deux parties. Un recours judiciaire d’Anthropic contre cette désignation est toujours en cours.