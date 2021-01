La deuxième phase de la tournée nationale de reddition de comptes entrepris par le président de la République Patrice Talon l’a conduit, ce jeudi 14 janvier 2021 à Akpro-Missrété dans l’Ouémé. Et devant ces interlocuteurs, le chef de l’Etat s’est prononcé sur la problématique du développement et de la démocratie au Bénin. Selon lui, «la démocratie n’a pas permis le développement à elle toute seule ». Il en veut pour preuve, «depuis 90 on est en démocratie mais on ne s’est pas développé ».

«On n’a pas réglé le problème d’eau, d’électricité et consorts », argumente le président. «Les libertés, nous y tenons. C’est très bien, on les a. Mais elles seules, elles n’ont pas pu régler nos problèmes de développement », soutient-il. Il estime qu’«à la démocratie, à la liberté, il a fallu la bonne gouvernance pour commencer à voir les effets de développement, la satisfaction de nos besoins ». Pour Talon, «il manquait au Bénin la bonne gouvernance ». Et «on l’a trouvé maintenant ». Le président Talon pense que la bonne gouvernance associée à la démocratie, la liberté, «c’est fini le Bénin est parti ». Il soutient qu’avec la bonne gouvernance, le Bénin va s’en sortir, toutes les communes vont s’en sortir les unes après les autres. Mieux, cela va booster le développement.

100 milliards au FNDA

Il a rappelé que l’Etat est entrain de faire des aménagements des vallées, des bas-fonds. L’Etat a mis 100 milliards au FNDA (Fonds national de développement agricole). «Depuis que le Bénin existe, notre argent n’est jamais allé doter autant quelque chose pour prêter l’argent aux paysans », appuie-t-il. A l’en croire, «bientôt, c’est des milliers d’engins agricoles qui seront distribués aux paysans subventionnés et à crédits ». L’Etat en dehors des infrastructures, va pousser les uns et les autres à se développer. Et «chacun sera riche de son argent, de ses efforts et non de l’argent public ». Et «cette bonne gouvernance associée à la démocratie, à la liberté nous permettra d’avoir le développement durable ». Alors, il a exhorté chacun à défendre la bonne gouvernance. Il invite chacun à marcher, à protester pour la bonne gouvernance comme quand la démocratie est en danger.