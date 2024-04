Terrorisme: à Cotonou, Charles Michel promet une aide de 47 millions € pour la lutte

Charles Michel, président du Conseil européen, a conclu une visite de 24 heures à Cotonou, dernière étape de sa tournée ouest-africaine, avec une annonce majeure. L’Union européenne s’engage à soutenir le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme, en allouant une enveloppe de 47 millions d’euros pour l’année en cours.

Cette décision intervient après une audience dans la matinée d’hier avec le président béninois, Patrice Talon. « Nous mobilisons 47 millions d’euros pour l’acquisition de drones, d’aéronefs, et pour renforcer les capacités de collecte de renseignements, afin de soutenir les initiatives visant à contrer la menace terroriste« , a déclaré le leader politique européen rapporte RFI.

Les fonds seront utilisés notamment pour l’achat d’aéronefs de reconnaissance, ainsi que pour la fourniture d’équipements et la formation de pilotes d’hélicoptères et de drones, ainsi que d’analystes. Cette décision fait suite à une demande émanant des autorités béninoises et s’inscrit dans le cadre de la facilité européenne pour la paix précise la même source.

Les commandes auraient déjà été passées et les premières livraisons sont prévues pour la rentrée. Cette initiative souligne l’engagement de l’Union européenne à soutenir ses partenaires africains dans la lutte contre le terrorisme, une menace qui continue de peser lourdement sur la stabilité et la sécurité de la région ouest-africaine.

Au cours de sa visite, Charles Michel a également eu également l’occasion de découvrir plusieurs projets soutenus par l’Union européenne au Bénin, notamment la Cité du savoir et de l’innovation, Sèmè City, ainsi que le centre de déminage et de dépollution. Il a également visité le fort portugais de Ouidah en compagnie du ministre des Affaires étrangères béninois Olushegun Bakari.