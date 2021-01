Azealia Banks aime faire parler d’elle. La rappeuse américaine a publié tôt ce mardi 12 janvier, une vidéo sur Instagram dans laquelle on la voit déterrer un chat mort et le bouillir dans une grande casserole. La vidéo a ensuite été transférée sur Twitter. Selon des sources concordantes, l’animal déterré serait le cadavre de Lucifer, le chat de la star, mort il y a quelques mois. La vidéo de la scène a été abondamment critiquée par les internautes. Certains ont crié au scandale pensant que l’intention de la star était de manger son chat mort.

Celle-ci n’a pas manqué de leur répondre. « Pourquoi pensez-vous que j’aurais mangé un chat mort ? Alors que je ne peux quasiment pas manger une vache morte. Ça s’appelle de la taxidermie. De nombreux chasseurs gardent les têtes de leurs animaux et les accrochent aux murs. Mes chéris…Vous êtes racistes et cette histoire n’est pas vraiment très Black Lives Matter » a écrit la chanteuse sur Instagram comme pour se défendre. Elle ajoutera que son chat était une icône et mérite d’être préservé.

Recouvrir son crâne de pierres chez le bijoutier

Elle compte tremper la tête de l’animal mort dans le peroxyde pour le nettoyer totalement et filer ensuite chez un bijoutier pour le recouvrir de pierres. Notons que la rappeuse a déjà supprimé la vidéo et d’autres vidéos qui ont suivi. Elle n’a laissé qu’une photo dans sa story Instagram. On y voit le crâne d’un animal au milieu du champagne, de crucifix, de parfum et de d’autres objets. Vraisemblablement, la tête de Lucifer avait été nettoyée.