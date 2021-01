L’ancien challenger du président béninois Patrice Talon est une fois encore sorti du silence. Sébastien Ajavon avait gardé une posture prudente depuis ses démêlés avec la justice béninoise, mais s’est depuis quelque temps résolu à s’adresser à ses soutiens, mais aussi au peuple béninois tout entier.

C’est ainsi que le magazine Jeune Afrique annonçait il y a quelques semaines, la volonté de l’opposant de se présenter aux élections malgré les menaces judiciaires qui pèsent contre lui. À l’occasion de son anniversaire, l’homme d’affaires qui fête ses 56 ans s’est encore saisi de son compte officiel sur Facebook pour s’adresser aux béninois et leur transmettre son affection profonde mais aussi leur faire une promesse. Lire ci-dessous le message de Sébastien Ajavon.

Message de Sébastien Ajavon

Il y a dans ce qui me lie à chaque Béninoise et à chaque Béninois une affection profonde et une fraternité que rien ne viendra jamais trahir. En ce jour où Dieu me fait grâce d’une année de plus, j’ai reçu de chacun et de tous le témoignage que même loin, jamais je n’ai été si présent dans vos cœurs. Je vous fais la promesse que nous serons toujours côte à côte aux rendez-vous de l’histoire et qu’il n’y aura sur notre chemin aucune peur assez grande pour nous empêcher de dire ensemble LIBERTÉ. En mon nom propre et au nom de ma famille, je vous remercie infiniment.

AJAVON Sébastien Germain