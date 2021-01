C’est connu de tous. Les zèbres ont une robe composée de rayures noires et blanches. Mais il arrive de trouver dans la population de cette espèce des individus à robes tachetées, ou présentant un pelage doré avec des rayures claires. Si l’individu lambda ne se pose pas trop de questions au vu de ces mutations, les scientifiques, eux, sont inquiets. Ils estiment qu’il s’agit d’anomalies provoquées par des mutations génétiques au niveau de la production de la mélanine. Et cela n’est pas une bonne nouvelle si on s’en tient à l’étude réalisée par la biologiste Brenda Larison de l’université de Californie, Los Angeles, et ses collègues.

Une diversité génétique pauvre

Selon les résultats de ce travail scientifique publiés dans la revue Molecular Ecology, il est clair que les populations de zèbres les plus isolées et les plus petites n’ont pas une riche diversité génétique parce que la migration entre les troupeaux est devenue difficile en raison de l’action de l’homme qui contribue grandement à la fragmentation de l’habitat de ces animaux. Or, c’est en migrant qu’il y a le brassage génétique nécessaire pour la survie de l’espèce. Les zèbres des plaines sur lesquels les études des scientifiques ont porté avaient donc une diversité génétique pauvre vu que leurs populations sont petites et isolées.

Cette situation a occasionné la naissance de zèbres ayant de plus en plus des rayures étranges ont remarqué les scientifiques. Ils ont finalement suggéré que ces mutations génétiques sont provoquées par une faible diversité génétique. Pour parvenir à cette conclusion, la biologiste et ses collègues ont analysé les gènes de 140 zèbres des plaines. Et parmi eux, sept avaient des robes étranges. Ces zèbres venaient de neuf régions distinctes notamment du parc Kruger en Afrique du Sud et des parcs namibiens d’Etosha.

“Ce type de problèmes génétiques est souvent observé avant que les vrais problèmes n’apparaissent“

Brenda Larison reconnaît que l’étude s’est entre autres intéressée à sept zèbres à pelage étrange mais ses conclusions pourraient sonner comme un avertissement visuel sur l’avenir de cette population de zèbre des plaines. « Même si cette espèce n’est pas grandement menacée, ce type de problèmes génétiques est souvent observé avant que les vrais problèmes n’apparaissent » fait savoir la biologiste qui étudie l’évolution des rayures de zèbres à l’université de Californie, Los Angeles. Notons qu’un brassage génétique faible dresse le lit à la consanguinité qui peut déboucher sur des maladies, de l’infertilité et d’autres anomalies génétiques au sein des populations de zèbres.