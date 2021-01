Donald Trump était habitué des déclarations à polémique pendant la crise sanitaire aux Etats-Unis. En avril 2020, alors qu’aucun vaccin n’était encore trouvé contre la Covid-19, il a suggéré l’utilisation des désinfectants pour venir à bout de la maladie. « Je vois le désinfectant l’assommer (le virus) en une minute. Une minute. Et y a-t-il un moyen de faire quelque chose comme ça, par injection à l’intérieur ou presque un nettoyage ? » a lancé l’ex président, aux fonctionnaires de son administration lors d’un point de presse. Cette idée de traiter le coronavirus par des désinfectants lui est venue après avoir suivi l’exposé d’un responsable du ministère de la Sécurité intérieure sur les effets de la lumière du soleil et des désinfectants sur le virus.

Dans une interview accordée à CNN dans la soirée d’hier lundi 25 janvier, le Docteur Fauci a indiqué qu’il craignait que certains américains écoutent Trump . C’est pourquoi ses collègues et lui ont tenté de discréditer les dires du milliardaire républicain le plus vite possible. « Vous allez avoir des gens qui entendent cela du président et ils vont commencer à faire des choses dangereuses et insensées, c’est la raison pour laquelle, immédiatement, ceux d’entre nous qui n’étaient pas là ont dit : C’est quelque chose que vous ne devriez pas faire » a déclaré l’ex conseiller de la Maison Blanche sur la crise du coronavirus.

” Ne faites pas cela! “

Les centres de contrôle et de prévention des maladies aux Etats-Unis sont aussi montés au créneau le lendemain pour dire : « ne faites pas cela » se souvient le Dr Fauci. Donald Trump dira plus tard que son commentaire sur les désinfectants était sarcastique. Qu’a cela ne tienne, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses n’a pas apprécié ce commentaire et insiste sur l’importance qui doit être accordé à l’information scientifique.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il a contredit son ancien patron, prompt à comparer l’hydroxychloroquine a une solution « miracle » contre le coronavirus. L’immunologue pense qu’il était important de défendre la science parce que les données scientifiques ne « montraient pas ce qu’ils prétendaient (efficacité de l’hydroxychloroquine sur la Covid-19) ».