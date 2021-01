Il fait partie de ceux qui croient que les élections présidentielles américaines du 03 novembre 2020, ont été truquées. Rudy Giuliani, l’avocat de Donald Trump était aux côtés de l’actuel chef de la Maison Blanche le 06 janvier dernier. Son discours a quelque peu inquiété puisqu’il appelait à un « combat à mort ». « Si nous nous trompons, nous serons ridicules, mais si nous avons raison, beaucoup d’entre eux, irons en prison. Réglons ça par un combat à mort » a-t-il lancé aux partisans du président américain réunis à Washington ce jour-là. Bien évidemment, il faisait référence aux fraudes qui ont, selon lui et son client, caractérisé le vote du 03 novembre 2020.

Interrogé par The Hill sur ce « combat à mort » qu’il semblait réclamer, l’ancien maire de New York a assuré qu’il n’appelait pas à une violente bataille. Il voulait juste faire allusion à Game of Thrones, une célèbre série télévisée américaine. « Je faisais référence au genre de combat qui a eu lieu pour Tyrion (le personnage Tyrion Lannister) dans ce (film) très célèbre sur l’Angleterre médiévale fictive” s’est défendu l’avocat du milliardaire Républicain. Dans Game of Thrones, poursuit Giuliani, Tyrion, qui est un très petit homme, est accusé de meurtre. Il n’a pas commis ce meurtre, mais il ne peut pas se défendre et il engage un champion pour cela.

La foule n’a pas bondi en disant : “Jetez-les en prison”

L’avocat de Donald Trump a par ailleurs indiqué que son champ lexical jugé inapproprié par certaines personnes n’a « suscité aucune réaction violente de la part de la foule ». Elle n’a pas « bondi en disant : « enfermez-le, jetez-le en prison, qu’ils aillent en enfer ». Notons tout de même que les soutiens de Donald Trump ont investi ce jour-là le Capitole. Il y a eu des heurts qui se sont soldés par un triste bilan. 5 personnes avaient trouvé la mort dans l’enceinte de ce bâtiment qui abrite le Congrès américain.