Saisi d’une plainte contre la prorogation du mandat du président de la République Patrice Talon, la Cour constitutionnelle vient de rendre sa décision. Au cours de sa plénière de ce jeudi 7 janvier 2020, la Cour constitutionnelle du Bénin s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette situation. La haute juridiction à travers la décision DCC 21- 010 du 07 janvier 2021, fait remarquer qu’après l’examen du recours contre prorogation du mandat du président de la République, la Cour s’est déclarée « incompétente pour contrôler la volonté du constituant ».

Et donc, Patrice Talon pourra bel et bien bénéficier des 45 jours de surplus sur son mandat. En effet, avec la révision de la constitution intervenue en novembre 2019 et le vote du nouveau code électoral, ont induit désormais qu’il y ait une année électorale. Ce qui permet de faire les élections législatives, communales et municipales et la présidentielle dans la même année.

De plus, le code électoral fixe la tenue de l’élection présidentielle 2026. Des dispositions transitoires et finales de la constitution modifiée en novembre 2019 ont fait que le nouveau président élu en 2021 doit prêter serment en mai. De fait, le mandat de l’actuel locataire de la Marina est prorogé de 45 jours. Ce qui n’est pas du goût des acteurs politiques de l’opposition.