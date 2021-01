Au Mali, la fin d’année 2020 a été éprouvante pour les soldats français de l’opération Barkhane. Le 28 décembre, 3 des leurs se faisaient tuer par une bombe artisanale dans la zone des trois frontières. Cinq jours après, c’est-à-dire le 02 janvier 2021, un autre attentat coûtait la vie à 2 autres soldats de Barkhane dans la région de Ménaka. Le brigadier Loïc Risser et le sergent Yvonne Huynh passent de vie à trépas après l’explosion d’un engin explosif au passage du véhicule qui les transportait. Via Al-Zallaqa, son site de propagande, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM), fidèle à al-Qaida a réclamé l’attaque.

«L’ennemi le plus dangereux »

Il dit avoir « fait exploser un engin explosif » au moment même où le véhicule des deux infortunés soldats passait. Leur mort porte à « 5 le bilan total (de morts dans les rangs des militaires de l’opération Barkhane) en moins d’une semaine » se réjouit le groupe jihadiste dans un communiqué publié sur la plateforme de propagande. Le GSIM est une organisation terroriste bien connue de Barkhane. En novembre dernier, Marc Conruyt, le commandant de l’opération l’avait désigné comme «l’ennemi le plus dangereux » au Sahel, alors qu’il était de passage devant les députés.

Depuis 2013, 50 militaires francais ont perdu la vie au Sahel. Ils ont été tués dans les opérations Serval et Barkhane. Les deux soldats arrachés à l’affection de leurs familles le samedi dernier appartenaient au 2e régiment de hussards de Haguenau implanté à quelques jets de pierres de Strasbourg.