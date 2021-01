Au Sénégal, les cas de contamination au Covid-19 connaissent une hausse ostensible. Le nombre de décès augmente également de même que les cas graves. Face à cette situation sanitaire préoccupante, le président Macky Sall a déclaré l’état d’urgence. C’est suite à une réunion d’urgence du Comité national de gestion des épidémies. La décision prise hier mardi 05 janvier par le chef de l’Etat est accompagnée d’un couvre-feu de 21H 00 à 5H00 GMT dans les régions de Thiès et de Dakar. Elle prend effet dès ce mercredi. Les communes de Dakar et de Thiès sont en effet, les plus infectées du pays. Plus de 90% des cas de nouveau coronavirus à l’échelle nationale, sont recensés dans ces grandes agglomérations.

L’heure est grave

Macky Sall a invité ses compatriotes à respecter les gestes barrières parce qu’il y a de son point de vue, un relâchement général qui s’observe. Il faut que les sénégalais respectent les mesures édictées pour limiter la propagation du virus et portent leurs masques dans les transports parce que l’heure est grave, a martelé le président. Le chef de l’Etat invite également ses compatriotes à éviter les réunions publiques et privées, les rassemblements et les déplacements qui ne sont pas importants.

Plus de 420 décès

Le numéro 1 Sénégalais appelle par ailleurs les citoyens à se mobiliser dans un élan solidaire pour venir à bout de ce terrible virus. Macky Sall a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour améliorer continuellement les conditions de travail du personnel soignant. Les contrôles au niveau des postes frontières du pays doivent également s’accentuer selon le président de la République. Plus de 420 personnes sont déjà mortes de la Covid-19 dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le nombre de cas confirmés est évalué à 19 mille 964.