Au Sénégal, Karim Wade veut désormais se remettre en selle. Celui qui avait été poursuivi après la prise du pouvoir par Macky Sall veut désormais se rappeler au bon souvenir de ce dernier. À l’occasion des vœux du président pour la nouvelle année, Karim Wade a tenu à réagir et règle ses comptes avec Macky Sall. Lire ci-dessous sa déclaration.

Réaction de Karim Wade après les vœux de Macky Sall

Comme toujours, le Chef de l’Etat Macky SALL a déçu les attentes des Sénégalais. Il n’a même pas été capable de respecter ses promesses sur une gestion «sobre et vertueuse». Il est resté inerte et silencieux, notamment sur la vingtaine de dossiers de corruption transmis par l’OFNAC au procureur de la République. Par ailleurs, la CREI juridiction d’exception, réactivée en 2012 exclusivement pour tenter de m’anéantir politiquement est à l’arrêt depuis plus de six ans. Les magistrats qui la composent ont perdu tout sens de l’honneur et de l’impartialité et n’ont instruit aucun autre dossier depuis.

L’état des libertés publiques est tout aussi dégradé. L’année 2020 a été marquée par des violations systématiques des droits humains, notamment les arrestations répétées d’activistes parmi lesquels Assane DIOUF, Guy Marius SAGNA et Adama GAYE qui a été contraint à l’exil pour avoir dénoncé la mauvaise gestion de nos ressources naturelles.

Face à ces graves dérives, face aux nombreuses autres violations des libertés fondamentales, d’association, de réunion, de manifestation, d’opinion, d’expression, et bientôt à l’interdiction pour les Dakarois d’élire leur maire, l’unité de tous les démocrates s’imposera comme une évidence…