C’est une grosse prise qu’ont annoncé les autorités sénégalaises. Le montant astronomique d’un milliard de Francs CFA en faux billets a été saisi par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) lors d’une vaste opération menée dans le quartier des mamelles à Dakar.

Pour l’heure, trois individus ont été arrêtés. Le chef de la bande serait de nationalité ivoirienne. Ses complices sont quant à eux un sénégalais et un mauritanien. L’opération a eu lieu vendredi dernier dans la Cité Mbakiyou Faye, même si les faits ont été rapportés il y a quelques heures. Plusieurs matériels servant les faussaires ont été saisis pour l’enquête. Pour l’heure on ne sait pas si ces malfaiteurs ont des liens avec d’autres organisations à l’extérieur du Sénégal ou si toute l’organisation se trouve dans le pays. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.