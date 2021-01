La Chine compte visiblement décourager avec la dernière rigueur les trafiquants de pangolins. En effet, plusieurs personnes ont été condamnées à de lourdes peines de prison ce mardi 5 janvier par le tribunal de la ville portuaire de Wenzhou (est). Les mis en cause avaient réussi à introduire depuis le Nigeria d’énormes quantités d’écailles de pangolin, une espèce en voie d’extinction.

Le Traffic estimé à 22 millions d’euros

Au total, 17 personnes sont concernées par cette décision de la justice chinoise. Les deux personnes qui sont visiblement les « cerveaux » du trafic ont écopé d’une peine de 14 et 13 ans de prison. Les autres par contre ont écopé d’une peine allant de 15 mois et 12 ans d’emprisonnement. A en croire l’acte d’accusation qui a été établie sur cette affaire, entre 2018 et 2019, la contrebande de pangolins a été évaluée à 180 millions de yuans (plus de 22 millions d’euros).

Des lots d’écailles dissimulés parfois dans des livraisons de gingembre

Les trafiquants dissimulaient parfois des lots d’écailles dans des livraisons de gingembre. Notons que l’écaille du pangolin est très prisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Elle aurait plusieurs vertus selon la croyance populaire chinoise. L’animal lui-même qui est une espèce en voie d’extinction est soupçonné depuis 2019 d’être un vecteur de propagation du Covid-19.