Alors que le président américain Donald Trump a encore moins de 48h à passer à la Maison Blanche, il serait en train de se préparer à gracier ou à commuer les peines de plus de 100 personnes, des décisions qui devraient être annoncées lundi ou mardi. D’après CNN, la grâce présidentielle prendra en compte des criminels en col blanc, des rappeurs de haut niveau et d’autres. L’information a été livrée par deux sources proches des discussions, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Donald Trump aurait discuté de la longue liste de demandes de pardon et des questions persistantes sur leurs appels avec son gendre Jared Kushner et sa fille Ivanka Trump durant une bonne partie de la journée de ce dimanche. D’après l’une des sources proches de la question, le président était personnellement engagé dans les détails de cas spécifiques. Ces derniers jours également, Donald Trump d’après de nombreuses sources a été particulièrement préoccupé par la question de savoir s’il fallait accorder des pardons préventifs à ses enfants adultes, à ses principaux collaborateurs et à lui-même.

Les Américains sont opposés à l’idée

Toutefois, jusqu’à maintenant le président n’a encore pris aucune décision allant dans ce sens. Certains de ses conseillers ont mis en garde contre l’utilisation de son pouvoir de grâce à son propre profit. Une large majorité des Américains, 68%, ont déclaré dans un nouveau sondage qu’ils s’opposaient à l’idée que Trump s’accorde un auto-pardon historique. Pour le moment ni le président lui-même ni ses enfants n’ont été inculpés de crimes. Le président serait toutefois visé par une enquête démocrate concernant ses finances personnelles.