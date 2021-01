L’accord de Vienne avait pour objectif d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Mais après le départ des Etats-Unis de l’entente, ce but est sérieusement éprouvé et Téhéran semble déterminer à enrichir son uranium jusqu’à 90% ; ce qui serait suffisant pour fabriquer l’arme atomique d’après les structures internationales spécialisées dans le nucléaire. En effet, selon le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, son pays n’aura aucune peine à porter son enrichissement en uranium à 90%.

« Le progrès va de telle manière que nous pouvons atteindre sans souci n’importe quel pourcentage et produire (de l’uranium) à des niveaux (d’enrichissement) de 40, 60, 90% » a déclaré Behrouz Kamalvandi ce jeudi 07 janvier 2021. Pour rappel, le 31 décembre 2020, l’Iran avait saisi l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour l’informer de sa volonté de produire de l’uranium enrichi à 20%. Quelques jours plus tard, c’est-à-dire, le 04 janvier 2021, la République islamique enclenche le processus sur le site du complexe d’enrichissement Shahid Alimohammadi de Fordo.

Des médicaments radioactifs produits

D’après les autorités iraniennes, le pays a atteint l’objectif fixé et ne s’empêche plus de viser plus loin. Pour l’instant l’uranium enrichi a servi à produire des médicaments radioactifs notamment. C’est du moins ce que déclare Téhéran qui ne respecte plus l’accord de Vienne. Cette entente oblige la République islamique à porter son enrichissement en uranium à 3,67% seulement.