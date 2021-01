La célèbre application de messagerie Whatsapp a donné plus de détails sur les énormes pertes d’utilisateurs. En effet, nombreux sont ces derniers qui ont désinstallé l’application depuis l’annonce de la firme de Facebook, indiquant une modification de sa politique de confidentialité. Ainsi, plusieurs applications concurrentes telles que Signal et Telegram ont été préférées à Whatsapp.

Il n’y a aucun changement

Dans un entretien accordé à la commission des affaires intérieures du parlement britannique, le directeur des politiques publiques de Whatsapp pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe, Niamh Sweeney, la nouvelle mise à jour a pour but de faire deux choses. La première, activer un ensemble de fonctionnalités autour de la messagerie professionnelle et la seconde « apporter des clarifications et fournir une plus grande transparence » vers les politiques de l’entreprise qui existaient déjà. Par ailleurs, Niamh Sweeney a déclaré : « il n’y a aucun changement dans notre partage de données avec Facebook partout dans le monde ».

Notons que l’annonce de Whatsapp avait indiqué que les mises à jour auront lieu le 08 février prochain. Cependant, la situation a amené l’entreprise à repousser cette date, l’amenant au 15 mai prochain. Pour rappel, l’annonce de Whatsapp a bénéficié aux applications Signal et Telegram. D’après les chiffres de la Commission des affaires intérieures du parlement britannique, cette dernière a gagné 25 millions d’utilisateurs et Signal 7,5 millions d’utilisateurs.