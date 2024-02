WhatsApp apporte un changement majeur dans ses conditions d’utilisation

D’ici aux prochaines semaines, WhatsApp devrait opérer plusieurs changements. Ses conditions générales d’utilisation, notamment pour ses utilisateurs au sein de l’Union européenne vont considérablement évoluer. On vous explique tout sur cette décision d’un des géants de la tech.

Dans le monde, WhatsApp compte deux milliards d’utilisateurs. C’est l’une des applications les plus téléchargées et les plus utilisées au monde. Et l’une de ses nouvelles mesures phares pourrait faire, considérablement exploser son nombre d’utilisateurs. En effet, l’âge minimal requis pour pouvoir utiliser l’application sera bientôt abaissé.

WhatsApp change abaisse l’âge minimum pour utiliser l’application

Actuellement, l’application fondée en 2009 par deux anciens de Yahoo!, Brian Acton et Jan Koum, requiert un âge minimal de 16 ans pour pouvoir se créer un compte sur l’application et l’utiliser. À partir du 11 avril prochain, les conditions d’utilisation vont évoluer et le groupe a confirmé qu’au sein de l’Union européenne, il sera désormais possible de télécharger et d’utiliser l’application dès l’âge de 13 ans.

D’autres mises à jour sont attendues dans la nouvelle version de l’application, à commencer par la modification des mécanismes liés au transfert de données à l’international. Une manière pour l’entreprise, désormais détenue par Meta (la maison mère de Facebook et Instagram) de se mettre en totale conformité avec les lois récemment votées au sein de l’Union européenne.

Retour sur une décision prise en 2018

Ce sera également un moyen pour WhatsApp d’assurer la cohérence totale en matière de conditions générales d’utilisation entre tous les pays du monde. Une décision qui marque aussi un retour en arrière, puisqu’en 2018, le groupe s’est conformé aux règles du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), en annonçant le passage de l’âge minimal pour télécharger l’application, de 13 à 16 ans.