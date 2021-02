Le parti Les Démocrates continue d’exiger la suppression du parrainage dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2021. En réponse à cette exigence, le député Abdoulaye Gounou du Bloc républicain, l’un des deux partis du président Patrice Talon, a réagi. Pour lui, c’est un dialogue de sourd entre «ceux qui se disent de l’opposition et nous qui sommes de la mouvance ». Il estime que nul n’est censé ignorer la loi.

«En l’état actuel, je vous le dis clairement, le parrainage n’est pas supprimable », a soutenu le député Abdoulaye Gounou. Selon lui, «demander qu’on supprime le parrainage, c’est affiché une volonté manifeste de ne pas aller aux élections ». Il rappelle la disponibilité exprimée des potentiels parrains de parrainer d’autres candidats si vraiment ils voulaient aller à l’élection présidentielle. «Nous avons bel et bien dit que nous sommes disposés à parrainer les candidats des partis Les Démocrates, FCBE, MPL et même Restaurer l’Espoir », a réaffirmé le député.

On ne peut pas vouloir une chose et son contraire

Mais, «c’est eux-mêmes qui disent nous ne voulons pas le parrainage, nous ne sommes pas demandeurs et même si on nous en donne, nous n’en voulons pas ». Pour lui, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il persiste et signe qu’«on ne peut pas supprimer le parrainage aujourd’hui ». Et il conseille à l’opposition notamment le parti Les Démocrates d’attendre lorsqu’elle sera majoritaire à l’Assemblée nationale pour supprimer le parrainage. «S’ils veulent, ils n’ont qu’à réviser la constitution eux aussi. Ils n’ont qu’à s’organiser pour avoir la majorité à l’Assemblée nationale. C’est ça la démocratie », conclut-il.