Malgré les soubresauts et les dissidences dans leur rang au lendemain de la clôture du dépôt des déclarations de candidatures, le parti Les Démocrates se remobilise et donne de la voix. Ce mercredi 10 février 2021, le parti s’est présenté devant la presse. C’est Alassane Tigri qui a lu la déclaration de parti. Il a expliqué la démarche du parti . «Nous n’avons aucunement l’intention de boycotter les élections », a-t-il indiqué.

A en croire la déclaration, c’est l’état d’esprit qui caractérise les membres du parti qui a suscité leur ferme engagement à prendre part à «ces joutes électorales en exigent l’abrogation des lois scélérates par l’application des arrêts de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui aboutirait à la suppression du système de parrainage qui est un moyen d’exclusion ». C’est la raison pour laquelle «nous avons rempli toutes les conditions pour aller aux élections ». Nous ne nous faisions pas d’illusion.

Rappel des exigences

Dans leur déclaration, le parti a rappelé qu’au cours des différentes sorties médiatiques qu’il avait énuméré des exigences pour des élections inclusives, transparentes et équitables pour tous. Et donc, il réitère lesdites exigences que sont la levée du parrainage et l’audit de la liste électorale concoctée sans aucune membre de l’opposition contrairement aux lois. Il exige aussi la tenue des assises nationales, le respect des décisions de la CADHP pour une élection apaisée dans notre pays. Le parti relève que le mandat du président Patrice Talon ne saurait excéder le 5 avril 2021.