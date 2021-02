En Australie, Hazi Muhammad Farid Babar, conducteur Uber, a proposé à l’une de ses clients en septembre 2018, une réduction sur le prix de sa course si celle-ci acceptait d’avoir une relation sexuelle avec lui. Refusant, elle sera finalement contrainte à l’acte. Aujourd’hui, l’assaillant est en prison et sera expulsé après avoir mené sa peine.

Alors que la jeune fille de 18 ans profitait d’une soirée à Hughesdale, celle-ci décide de rentrer en Uber. C’est alors que le conducteur lui propose une relation sexuelle, ce qu’elle refuse. C’est alors que ce dernier s’arrête et la rejoint à l’arrière de la voiture. Il lui repose la question, mais n’attend finalement pas la réponse.

Un chauffeur Uber viole une jeune femme en Australie

Il viole alors la pauvre victime qui réussit finalement à s’échapper. Elle se rend dans une habitation située un peu plus loin et appelle les autorités. Rapidement, Babar est interpellé, placé en garde à vue et interrogé. Il affirme cependant n’avoir rien fait et que la jeune femme aurait réussi à le rejoindre devant avant de lui faire des propositions indécentes.

Une expulsion au Pakistan, attendue

Un mensonge qu’il maintiendra devant le juge chargé de l’affaire. Il se mettra cependant à pleurer en écoutant le témoignage de sa victime. Une jeune femme traumatisée qui passe ses journées à pleurer dans sa chambre. En première année d’études, celle-ci a d’ailleurs abandonné l’université. L’assaillant reviendra alors sur son histoire et plaidera coupable. Il devra passer cinq années en prison avant de rentrer chez lui, au Pakistan.