Les Africains sont « noirs comme cette table » : ce que Trump a dit à Macron selon Bruno Le Maire

Dans son livre Le temps d’une décision, publié le 23 avril 2026 chez Gallimard, l’ancien ministre français de l’Économie Bruno Le Maire relate une scène survenue en marge du G7 de Biarritz, les 24-26 août 2019, lors d’un échange bilatéral entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le Maire est revenu sur ces révélations le 2 mai 2026 sur France 2, dans l’émission Quelle Époque ! présentée par Léa Salamé.

Selon Le Maire, les deux dirigeants se retrouvent dans une petite pièce d’un hôtel de la ville pour négocier un accord sur la taxe numérique française, qui menaçait alors de déclencher des représailles commerciales américaines sur les vins français. Trump, installé dans un canapé, écoute à peine. Il frappe soudain la table du plat de la main et lance à l’adresse de Macron : « Tu as vu, Emmanuel, comme cette table est noire ? Moi, je suis allé en Afrique, Emmanuel, et je vais te dire, les gens, là-bas, ils sont noirs comme sur cette table. » Le président français ne réagit pas.

Une stratégie de déstabilisation assumée

L’ancien locataire de Bercy n’interprète pas cette sortie comme une simple distraction. Il y voit une méthode délibérée : Trump chercherait en permanence à imposer sa domination dans l’échange, en sortant son interlocuteur de son cadre de référence. Le Maire résume cette logique en estimant que le président américain « ne rentre pas dans notre logique cartésienne ».

Publicité

Cette lecture rejoint des observations formulées par d’autres responsables européens ayant négocié avec l’administration Trump, qui décrivent un style de diplomatie fondé sur l’imprévisibilité et la pression psychologique plutôt que sur l’argumentation.

Un livre de témoignages directs sur vingt-cinq ans de pouvoir

Le temps d’une décision couvre un quart de siècle de responsabilités au plus haut niveau. Le Maire y évoque également Vladimir Poutine et Xi Jinping, dont il dresse des portraits à travers des scènes précises. L’ouvrage paraît alors que Bruno Le Maire, écarté du gouvernement après la dissolution de juin 2024, s’est retiré de la vie politique active.

Le livre est disponible en librairie depuis le 23 avril 2026.